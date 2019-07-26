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Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin vefatı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini:- "Baci Kaid es-Sibsi, Tunus demokratik yaşamının cesur ve saygın bir kahramanı oldu"

26 Temmuz 2019 Cuma 13:13
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin vefatı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 93 yaşında hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin ailesine ve Tunus halkına başsağlığı diledi.

Mogherini, yayımladığı mesajda, "Baci Kaid es-Sibsi, yıllar boyunca AB ile yakın iş birliğinin önemine ikna olmuş, Tunus demokratik yaşamının cesur ve saygın bir kahramanı oldu." ifadelerini kullandı.

Sibsi'nin ailesine ve Tunus halkına başsağlığı dileyen Mogherini, "Tunus halkı, demokratik, müreffeh ve bölge için örnek olabilecek bir Tunus'un inşasında en yetkin ve ısrarcı liderlerden birini kaybetti." değerlendirmesinde bulundu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı, başkent Tunus'ta sağlık durumu kötüleşince hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki Sibsi'nin dün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:13
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