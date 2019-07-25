Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin vefatı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı25 Temmuz 2019 Perşembe 22:42
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında, Sibsi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Tunus'a hizmetleriyle her zaman saygıyla yad edilecek olan Baci Kaid es-Sibsi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kardeş Tunus halkına taziyelerimi iletiyorum."
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