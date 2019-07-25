Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin vefatı Almanya Başbakanı Angela Merkel:- "Sibsi demokrasiye giden yolda cesur bir aktördü"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, 93 yaşında hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin demokrasiye giden yolda cesur bir aktör olduğunu belirtti. Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Twitter'dan Sibsi'nin ölümüne ilişkin Şansölye Merkel'in mesajını paylaştı. Cumhurbaşkanı Sibsi'nin vefatından dolayı Tunus halkıyla yas tuttuklarını belirten Merkel, "O (Sibsi) demokrasiye giden yolda cesur bir aktördü." ifadesini kullandı. Malta Cumhurbaşkanı George Vella da Twitter'dan, Tunuslu mevkidaşı Baci Kaid es-Sibsi'nin vefatından üzüntü duyduğunu belirterek ailesine, arkadaşlarına ve Tunus halkına başsağlığı diledi. Tunus Cumhurbaşkanlığı, başkent Tunus'ta dün gece sağlık durumu kötüleşince hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki Sibsi'nin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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