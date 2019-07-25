Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi yeniden hastaneye kaldırıldı

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi sağlık sorunları sebebiyle hastaneye sevk edildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin fenalaştığı ve bu nedenle askeri hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Babasının sağlık durumu ile açıklama yapan Sibsi’nin oğlu Hafız, "Babamın son gıda zehirlenmesine maruz kaldığı için aniden bir rahatsızlık geçirdi. Tedavi edilmesi için askeri hastaneye nakledildi” ifadelerini kullandı.

Sibsi geçen ay da gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve bir hafta sonra taburcu edilmişti. Öte yandan Sibsi taburcu edilmesinden bu yana iki kere görüntülenmişti.