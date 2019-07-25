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Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi yeniden hastaneye kaldırıldı

25 Temmuz 2019 Perşembe 02:49
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi yeniden hastaneye kaldırıldı

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkiliden alınan bilgiye göre, yeniden sağlık sorunları yaşayan Sibsi, başkent Tunus'taki askeri hastaneye kaldırıldı.

Sibsi'nin sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Tunus medyasında da konuyla ilgili haberler yer aldı, Cumhurbaşkanlığından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sibsi, 27 Haziran'da sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından 1 Temmuz'da taburcu edilmişti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 02:49
  1. Cumhurbaşkanı el-Baci Kaid es-Sibsi
  2. hastane

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