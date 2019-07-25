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Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi için taziye mesajları

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin hayatını kaybetmesi üzerine eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Nahda Hareketi ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte taziye mesajı yayımladı

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:57
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi için taziye mesajları

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 93 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine ülke içinden ve dışından taziye mesajları geldi.

Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Sibsi'nin ailesine sabır diledi. Ülke olarak hassas bir dönemden geçtiklerini belirten Merzuki, tüm siyasi husumetleri geride bırakarak anayasaya ve devlet kurumlarına bağlı kalma çağrısı yaptı.

Tunus'ta parlamentonun birinci partisi Nahda Hareketi tarafından yayımlanan taziye mesajında da Tunus'un "devrimden sonraki ikinci cumhuriyetinin kurucusu büyük bir liderini kaybettiği" belirtildi.

Tüm Tunus halkına ve Sibsi'nin ailesine başsağlığı temennisinde bulunulan açıklamada, Tunus halkı ve kurumlarının Cumhurbaşkanı Sibsi'nin liderliğinde yürüdüğü yoldan ayrılmayacağı vurgulandı.

Nahda Hareketi ayrıca sosyal medya hesaplarındaki profil resmini Cumhurbaşkanı Sibsi'nin fotoğrafıyla değiştirdi.

- Akdeniz komşusundan taziye

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de Twitter hesabından İtalyanca, Fransızca ve Arapça paylaştığı mesajlarda Sibsi'nin ailesi ve Tunus halkına başsağlığı diledi.

Conte, Sibsi'nin bütün yaşamı boyunca ülkesine hizmet eden, büyük siyasi ve insani tecrübeye sahip bir devlet adamı olduğunu ifade etti.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, bugün başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, gece ağırlaşarak hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki Sibsi'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sibsi, son bir ay içinde kötü giden sağlığı nedeniyle üç kez hastaneye kaldırılmıştı.













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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:57
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