Tunus cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında Tunus Yüksek Seçim Konseyi, cumhurbaşkanı seçimlerinde, yerel saatle 17.00'ye kadar katılımın yüzde 35 olduğunu açıkladı

ANKARA (AA) - Tunus'ta seçimleri düzenleyen Yüksek Seçim Konseyi (YSK), cumhurbaşkanı seçimlerinde yerel saatle 17.00'ye kadar katılımın yaklaşık yüzde 35 olduğunu açıkladı. YSK, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde cumhurbaşkanı seçimlerine katılımın yerel saatle 17.00 itibarıyla yaklaşık yüzde 35 olduğunu belirtti. Oy verme işlemlerinin yapıldığı merkezlerde, özellikle gençlerin seçime yeterince ilgi göstermediği görüldü. Seçimlere katılımın düşük olması üzerine, cumhurbaşkanı adayları Tunuslulara sandığa gitme çağrısı yapmıştı. - Tunus, cumhurbaşkanını seçiyor Tunus'ta cumhurbaşkanını seçmek için oy verme işlemleri yerel saatle 08.00'de başladı. 7 milyon 155 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 13 bin sandıkta oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erecek. Ülke içinde ve dışındaki 33 seçim bölgesinde yapılan seçimde, 24 aday yarışıyor. Cumhurbaşkanı adaylarından siyasetçi Muhsin Merzuk ile iş adamı Selim Riyahi, eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi lehine seçimden çekildiğini duyurmuştu. Böylece seçimlerdeki aday sayısı 24'e gerilemişti. Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibi'nin 25 Temmuz'da hayatını kaybetmesinin ardından kasım ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri erkene alınmıştı. Bugünkü seçimde adaylardan hiçbiri yüzde 50'den fazla oy alamazsa ikinci tura gidilecek. Aday sayısının fazlalığı nedeniyle seçimlerin ikinci tura kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.