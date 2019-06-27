Tunus Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi’nin sabah saatlerinde ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle askeri hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Sibsi, geçtiğimiz günlerde gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını açıklamıştı. 2014’te Tunus’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Nida Tunus Partisi lideri Sibsi kazanmıştı.

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