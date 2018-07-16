Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'den Başbakan Şahid'e istifa çağrısı

Tunus'taki özel bir televizyon kanalına konuşan Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, mevcut siyasi tıkanıklığın devam etmesinin mümkün olmadığını, kötüden daha kötüye gidişin başladığını söyledi.

Siyasi güçlerin üzerinde müttefik olduğu bir hükümet olmadığı sürece halkın taleplerinin kısmen bile olsa karşılanamayacağını vurgulayan Sibsi, Tunus'ta etkin olan güçlerin hükümetle ilgili tavırlarındaki farklılığın sona ermesi gerektiğini ifade etti.

"Mevcut duruma çözüm getirilmezse ya Başbakan'ın istifa etmesi ya da hükümetin parlamentodan yeniden güvenoyu alması gerekiyor" diyen Sibsi, İsçi Sendikası'nın da aralarında olduğu bazı tarafların hükümetin düşmesini istediğini dile getirdi.

Nida Tunus Partisi geçen Mayıs ayında yaptığı yazılı açıklamada, mevcut hükümetin ulusal birlik hükümeti olmaktan çıkıp siyasi kriz üretir hale geldiğini belirtmişti.

Tunus'taki mevcut koalisyon hükümeti "Nida Tunus", "Nahda Hareketi", "Afak Tunus" ve "El-Mesar" partilerinden oluşuyor.

Kaynak: AA