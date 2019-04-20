Tunus Cumhurbaşkanı ABD Kongresi heyetiyle Libya'yı görüştü

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, ABD Kongresinden bir heyetle Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sibsi, başkentteki Kartaca Sarayı'nda ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'nin de hazır bulunduğu ve Libya'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Sibsi, ülkesinin Libya'daki gelişmeleri ve bu gelişmelerin Libya halkı ile Tunus'un, komşu ülkelerin ve tüm bölgenin istikrarına yansımasını yakından takip ettiğini belirtti.

Sibsi, Tunus'un Libyalı tarafları kapsamlı ve daimi siyasi çözüme ulaşmak için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde diyaloğa devam etme ve ülkenin ulusal çıkarlarını üstün tutma konusunda teşvik ettiğini vurguladı.

ABD heyeti ise ziyaretlerinin, ABD'nin Tunus'un demokratikleşme konusundaki başarısına verdiği önemi gösterme amacı taşıdığını ekledi.

Heyet, Tunus'un bölge istikrarına verdiği destekten, bu konudaki stratejik rolünden ve terör ile radikalizmle mücadelesinden övgüyle bahsetti.

- Libya için komşu ülkeler devrede

Libya'daki çatışmaların sona erdirilmesi için Tunus, Cezayir ve Mısır'ın dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşecek bir toplantı hazırlığında olduğu duyuruldu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'nin, Libya'daki çatışmaların sona erdirilmesi için Cezayir ve Mısırlı mevkidaşlarının katılımıyla bir toplantı düzenlenmesine yönelik görüşmeler yürüttüğü belirtilmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın başkenti Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 220'ye yükseldiğini, yaralı sayısının da bini aştığını duyurdu.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında iki haftadır çatışmalar yaşanıyor.