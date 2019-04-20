0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Tunus Cumhurbaşkanı ABD Kongresi heyetiyle Libya'yı görüştü

20 Nisan 2019 Cumartesi 17:04
Tunus Cumhurbaşkanı ABD Kongresi heyetiyle Libya'yı görüştü

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, ABD Kongresinden bir heyetle Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sibsi, başkentteki Kartaca Sarayı'nda ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'nin de hazır bulunduğu ve Libya'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Sibsi, ülkesinin Libya'daki gelişmeleri ve bu gelişmelerin Libya halkı ile Tunus'un, komşu ülkelerin ve tüm bölgenin istikrarına yansımasını yakından takip ettiğini belirtti.

Sibsi, Tunus'un Libyalı tarafları kapsamlı ve daimi siyasi çözüme ulaşmak için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde diyaloğa devam etme ve ülkenin ulusal çıkarlarını üstün tutma konusunda teşvik ettiğini vurguladı.

ABD heyeti ise ziyaretlerinin, ABD'nin Tunus'un demokratikleşme konusundaki başarısına verdiği önemi gösterme amacı taşıdığını ekledi.

Heyet, Tunus'un bölge istikrarına verdiği destekten, bu konudaki stratejik rolünden ve terör ile radikalizmle mücadelesinden övgüyle bahsetti.

- Libya için komşu ülkeler devrede

Libya'daki çatışmaların sona erdirilmesi için Tunus, Cezayir ve Mısır'ın dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşecek bir toplantı hazırlığında olduğu duyuruldu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'nin, Libya'daki çatışmaların sona erdirilmesi için Cezayir ve Mısırlı mevkidaşlarının katılımıyla bir toplantı düzenlenmesine yönelik görüşmeler yürüttüğü belirtilmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın başkenti Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 220'ye yükseldiğini, yaralı sayısının da bini aştığını duyurdu.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında iki haftadır çatışmalar yaşanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 17:04
  1. ABD
  2. Libya
  3. Lindsey Graham
  4. Tunus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda
    1. Erdoğan, AK Parti İstanbul İl..
    2. Hakan Kurt: “Korkulu rüya gerçek..
    3. 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması
    4. ’Erik Dalı’ oynayan yabancı uyruklu..
    5. Nevşehir 1. Amatör Lig şampiyonu..
    6. 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet..
    7. Diyarbakır'da ele geçirildi! 1300 yıllık
    8. Tekerlekli Basketbol 1. Lig’inde..
    9. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    10. Aydın BŞB Kadın Mehteran Takımından..
    11. Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento..
    12. Deveci’den kan bağışı
    13. TBMM Başkanı Şentop'tan Irak ve PKK..
    14. Ankara'da kar sürprizi
    15. YEE'den Ürdün'de Çocuk Festivali
    16. Halikarnassos İki Yaka Kültür ve Sanat..
    17. Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor..
    18. Mehmetçik'in bulduğu yaralı yaban..
    19. Pervin Buldan'dan skandal Kürdistani..
    20. Afganistan’da 5 saat süren çatışma..
    21. Elinde altını olanlar dikkat! '290..
    22. Basın mensupları Trabzonspor maçını..
    23. Fenerbahçe, Antalya’da
    24. Çanakkale'deki iskelelerde ziyaretçi..
    25. Bunalıma giren şahıs kendini astı
    26. 17 yaşındaki Emel'den, 9 gündür haber..
    27. Denizli'de elektrik akımına kapılan..
    28. Sinop’ta “Damar Cerrahisinde Gri..
    29. Göbeklitepe Kültür ve Sanat..
    30. Fenerbahçe kafilesi, Gazipaşa'ya geldi
    Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
    Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek

    Günün Karikatürü

    20 Nisan 2019
    Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!
    Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!