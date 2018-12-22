0553 313 94 23

Tunus Başbakanından, "Cumhurbaşkanıyla gerilim yok" açıklaması

Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ile ilişkilerinde gerginlik bulunmadığını, ancak oğlu Hafız Kaid es-Sibsi'nin devleti kendi mülkü gibi yönetmek istediğini söyledi

22 Aralık 2018 Cumartesi 15:39
Tunus Başbakanından, "Cumhurbaşkanıyla gerilim yok" açıklaması

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ile ilişkilerinde gerginlik bulunmadığını, ancak oğlu Hafız Kaid es-Sibsi'nin devleti kendi mülkü gibi yönetmek istediğini belirtti.

Şahid, Tunus'un Attessia kanalında yer alan röportajında, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ile ilişkilerinin gerilmediğini ifade etti.

Sibsi'nin demokratik geçiş sürecinde önemli rol oynadığını, ülkede siyasi denge kurduğunu kaydeden Şahid, ancak oğlu Nida Tunus Partisi lideri Hafız Kaid es-Sibsi'nin partiyi yıprattığını belirterek, "Devleti kendi mülkü gibi yönetmek istiyor. Ben de bu saçmalığa karşı çıkıyorum." dedi.

Şahid, Nida Tunus partisinin şu an ki yönetiminin, partinin üzerine kurulu olduğu meşruiyeti temsil etmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığına adaylığı hakkında Şahid, bunun kendisini cezbetmediğini, halihazırda düşünmediğini belirtti.

Tunus Genel İşçi Sendikası'nın kamu ve özel sektörde çalışanların maaşların artması talebiyle ocak ayında yapmayı planladığı grev hakkında konuşan Şahid, bunun anayasal bir hak olduğunu, ancak fiyatlarda yaşanan artışın toplumun tüm kesimlerini etkilediğini, maaş artışı için daha fazla üretim ve çalışma gerektiğini kaydetti.

- Partisi tarafından istenmeyen başbakan

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi ile aynı partiden olan Başbakan Şahid arasındaki çekişme, hem parti içinde hem de ülke siyasetinde tıkanıklığa yol açarak krize neden olmuştu.

İki taraf arasındaki gerilim zaman zaman karşılıklı demeç ve suçlamalarla tırmanmıştı.

Mayıs ayında, Nida Tunus Partisi Lideri Hafız Sibsi, mevcut hükümeti "ulusal uzlaşı değil milli bir kriz hükümeti" olmakla suçlamış ve Şahid'in istifasını talep etmişti. Başbakan Şahid ise Hafız Sibsi ve çevresindekileri "Nida Tunus Partisini bitirmek ve ülkeyi krize sürüklemekle" itham etmişti.

Nida Tunus Partisinin yönetim kadrosu tarafından dışlanan Başbakan Şahid'in ismi meclisteki yeni bir oluşumla birlikte anılmaya başlanmıştı. Yerel basında sıkça "Başbakan Şahid'in Meclis grubu" şeklinde isimlendirilen Ulusal Koalisyon, farklı partilerden istifa eden milletvekilleri, bağımsızlar ve son olarak da Nida Tunus Partisinden istifa eden isimlerle güçlenmişti.

Başbakan Şahid’in geçen ay gerçekleştirdiği kabine revizyonu, parlamentodan güven oyu almıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 15:39
  1. gerginlik
  2. Tunus
  3. Yusuf eş-Şahid

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOFAŞ, Anadolu Efes maçına odaklandı
    1. TOFAŞ, Anadolu Efes maçına odaklandı
    2. Kilis’te silahlı kavga: 2 yaralı
    3. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MHP'ye ziyaret
    4. Dev kargo şirketi konkordato ilan etti!
    5. "Koskoca CHP 'şu illeri sana bıraktım,..
    6. TÜGVA Olağan Genel Kurulu
    7. "Gelecek, bugünden başlıyor"
    8. "Baro siyaseti popülizm rüzgarına..
    9. PKK'nın gençlik kanadına operasyon! 12..
    10. Kürdistan Yurtseverler Birliği ABD'ye..
    11. Gebze'de kamyonette korkunç infaz! 5..
    12. Erdoğan'dan gençlere dikkat çeken..
    13. Trump'tan 'insanlık dışı' önlem!
    14. Down sendromlu genç, Bağcılar'da 2..
    15. "İslam dünyasında barış ve huzur olmalı"
    16. Yakaladıkları 2,5 metrelik köpek..
    17. Bursa'da köpeğe çarpan kamyonet devrildi
    18. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    19. Freni boşalan kamyon şarampole..
    20. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti