Tunus Başbakanı partisinin kongresinde konuştu

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, partisinin hükümetten değil, bilakis hükümetin partiden istifade ettiğini söyledi.

Şahid, "Yaşasın Tunus Partisi"nin başkentin güneyinde düzenlenen kuruluş kongresinin kapanışında konuştu.

"Bazıları partinin, hükümetin verdiği destekten istifade ettiğini iddia ediyor ama gerçekte hükümet partinin desteğinden istifade ediyor." diyen Şahid, parti yetkililerine "Partiler listesine eklenen rakamdan ibaret olmayın" diye seslendi.

Ulusal projenin devam etmesinin gerektiğini ifade eden Şahid, hükümetini yolsuzlukla itham eden bazı siyasi partileri "kaosçuluk ve popülistlik yapmakla" suçladı.

Şahid, söz konusu partilerin Tunus'un çıkarlarını düşünmediğini tek düşüncelerinin gelecek seçimlerde en çok oyu almak olduğunu vurguladı.

Ülkesinin popülizme değil yolsuzluk, kaos ve aşırılıkla mücadeleye ihtiyacı olduğunu kaydeden Şahid, hükümetinin engellemelere rağmen reform sürecine devam edeceğinin altını çizdi.



Başbakan Şahid'e yakın isimlerin bir araya geldiği "Yaşasın Tunus" partisi 27 Ocak'ta kurulmuştu.

Tunus'ta ocak ayında kurulan Yaşasın Tunus Partisi, geçen hafta sonunda Başbakan Yusuf eş-Şahid'in partinin üyesi değil siyasi lideri olduğunu duyurmuştu.