Tunus, Bahreyn'de "Yüzyılın Anlaşması" toplantısına davetli değil

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Bahreyn'de düzenlenecek ekonomik çalıştaya katılmalarının söz konusu olmadığını çünkü ülkesinin toplantıya resmi olarak davet edilmediğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığındaki basın toplantısında konuşan Cihinavi, Bahreyn'in başkenti Manama'da 25-26 Haziran'da düzenlenecek "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cihinavi, "Toplantıya katılıp katılmamamız söz konusu değil. Çünkü Tunus olarak resmi bir davet almadık. Eğer konu Filistinlileri ekonomik krizden çıkarmak için yardımsa Tunus bunu memnuniyetle karşılar ancak amaç başka bir şeyse (İsrail ile) ilişkilerde normalleşme ise, konu Tunus için zaten yok hükmündedir." diye konuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Ürdün, Mısır ve Fas'ın, Bahreyn ile ABD öncülüğünde Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına katılacaklarını Washington'a ilettiğini belirtmişti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.