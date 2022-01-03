Tünelin sonunda ışık göründü

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Kovid-19’ın şimdiye kadar en hızlı bulaşıcılık oranına sahip Omicron varyantı ile bir çok Avrupa ülkesinde koronavirüs vaka sayıları her gün yeni rekorlar kırmaya başladı. İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Portekiz’den sonra ABD’de vaka sayıları günlük yarım milyona dayanmış durumda. Türkiye’de de vaka sayıları gün geçtikçe artarken uzmanlar hemen her gün vatandaşları tedbirleri aksatmaması ve aşılarını tamamlaması konusunda uyarmaya devam ediyor.

Sürü bağışıklığı etkisini göstermeye başladı

Virüsün bağışıklık sahibi insanlara denk gelerek bir kişiden diğer bir kişiye geçme ihtimalinin çok düşük bir noktaya ulaşması ve bir toplumun yüzde 67’sinin virüse karşı bağışıklık kazanması anlamlarına gelen sürü bağışıklığının Türkiye’de yeni yeni etkisini gösterdiğine dikkati çeken Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Akit’e yaptığı açıklamada, durumun oldukça kötü gözüktüğü bugünlerde vatandaşlara bir de müjde verdi.

Ülkemizde en ölümcül mutasyonlardan sonra, vaka sayılarındaki artışa oranla ağır hasta ve ölüm oranlarında artma olmaması, omicron veya saptanamayan yeni mutasyonların, hastalığın daha hafif geçiren bir forma dönüşmeye başladığını gösterdiğine dikkati çeken Prof. Özkaya, “Bu kadar vaka sayısının artmasına rağmen ağır hasta sayısının artmaması ‘sürü bağışıklığı’ dediğimiz, ‘yeterli sayıda kişinin aşı olma ya da hastalığı geçirip atlattıktan sonra, salgına karşı dirençli hale gelerek virüsün düzensiz yayılma hızının sonlanması’ durumunun toplumdaki etkisini şimdi görmeye başladık. Bu da tünelin sonundaki ışık demek” dedi

Hafif bir gribe dönüşecek

Ülkemizde halen baskın mutasyon olan deltaya bağlı ciddi hasta ve ölüm yaşandığına da dikkat çeken Prof. Dr. Özkaya, şöyle devam etti; “Ancak bunun artış hızı da azalmaya başladı. Bununla beraber; hızlı yayıldığı bilinen ve çok bulaşıcı olduğu bilinen Omicron da hızla artmaya başladı. Eğer bir süre daha kontrollü sosyal hayatımıza dikkat etmeye ve aşı olmaya devam edersek, ölümcül delta bitme noktasına gelecek. Hafif ve basit grip gibi geçirilen yeni bir forma dönüşecek. Bir başka tehlike olarak adlandırılan ‘delmicron’ ise bir virüs mutantı değil. Bir hastada Delta varken Omicron ile de enfekte olmasıyla ortaya çıkan bir hastalık formu. Bu formun ülkemiz dışında ağır seyrettiği biliniyor ama bizim toplumumuzda nasıl seyredeceğini bilmiyoruz. Bunu deneyimlememek için ülkemizde yaşayan herkesten, kontrollü sosyal hayatlarına devam etmelerini ve aşı olmalarını istiyoruz. Eğer son aşınızın üstünden 3 ay geçtiyse aşının etkinliğinin azalmaya başladığını bilmek gerekir. Aşı hakkı gelen vatandaşlarımızın, aşı takvimlerine uymalarını önemle rica ediyoruz. Bu hastalıktan hepimizin ortak mücadelesi ile kurtulacağız!”