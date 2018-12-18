YPG'nin Ayn El Arab'daki tünel ve hendekleri havadan görüntülendi
Türkiye'nin operasyona hazırlandığı Ayn El Arab'daki (Kobani) tüneller drone ile havada görüntülendi. Teröristlerin şehri köstebek gibi kazdığı görüldü.18 Aralık 2018 Salı 18:13
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, en iyi yaptığı iş olan tünel kazmaya devam ederken havadan görüntülendi.
Köstebek gibi metrelerce tünel ve hendek kazdılar
Terör örgüt, TSK'nın yapacağı operasyon öncesinde her zamanki gibi köstebek gibi davranmaya başladı.
YPG'nin Ayn El Arab'da kazdığı metrelerce tünel ve hendek drone ile havadan görüntülendi.
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