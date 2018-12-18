YPG'nin Ayn El Arab'daki tünel ve hendekleri havadan görüntülendi

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, en iyi yaptığı iş olan tünel kazmaya devam ederken havadan görüntülendi.

Köstebek gibi metrelerce tünel ve hendek kazdılar

Terör örgüt, TSK'nın yapacağı operasyon öncesinde her zamanki gibi köstebek gibi davranmaya başladı.

YPG'nin Ayn El Arab'da kazdığı metrelerce tünel ve hendek drone ile havadan görüntülendi.