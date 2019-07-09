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Tünel inşaatındaki kazada bir işçi öldü

09 Temmuz 2019 Salı 15:16
Tünel inşaatındaki kazada bir işçi öldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de tünel inşaatında bir aracın çarptığı işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gelibolu ve Eceabat ilçeleri arasında yapımı süren tünel inşaatında çalışan Metin Durmaz'a, geri manevra yapan işçi Ü.D'nin kullandığı araç çarptı.

Ağır yaralanan Durmaz, sağlık ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan Metin Durmaz'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:16
  1. Çanakkale
  2. kaza
  3. tünel

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