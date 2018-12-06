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Tünel iddialarını araştıracak UNIFIL ekibi İsrail'de

06 Aralık 2018 Perşembe 20:29
Tünel iddialarını araştıracak UNIFIL ekibi İsrail'de

KUDÜS (AA) - Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL), Lübnan-İsrail sınırında "Hizbullah'a ait tüneller olduğu" iddialarını araştırmak üzere gönderdiği teknik ekip İsrail'e ulaştı.

Lübnan ve İsrail ordu yetkilileri ile UNIFIL Komutanı General Stefano Del Col'un katılımıyla dün gerçekleştirilen üçlü toplantında varılan anlaşma kapsamında bugün İsrail'e ulaşan UNIFIL ekibinin bölgede incelemeler yapması bekleniyor.

İki ülke sınırının Lübnan tarafında bulunan Rasu'n-Nakura bölgesinde yapılan dünkü üçlü toplantı sonunda, "Hizbullah'a ait tüneller olduğu" iddialarını araştırmak için UNIFIL'den bir ekibin İsrail'e gideceği açıklanmıştı.

İsrail ordusundan salı günü yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde "Hizbullah'a ait tüneller" bulunduğu öne sürülerek bu tünelleri imha etmek için Lübnan sınırında operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 20:29
  1. Hizbullah
  2. İsrail
  3. tünel
  4. UNIFIL

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