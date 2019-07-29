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Tünel içerisinde otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu

Ordu’da çevre yolu tüneli içerisinde bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:32
Tünel içerisinde otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu

Ordu’da çevre yolu tüneli içerisinde bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.


Olay, Ordu çevre yolu üzeri Öceli Tüneli’nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 55 SR 107 plakalı otomobilden seyir halinde iken dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede yükselen alevler, aracın tamamını kapladı. Çevredekilerin de yardımıyla araçta bulunanlar dışarıya çıkartılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın motor kısmından çıktığı tahmin edilen yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Araçta bulunan 4 kişi tedbir amaçlı kentteki hastanelere götürülürken bu sırada karayolları ekipleri de çevre yolunun girişlerini yaklaşık 45 dakika kapatarak trafik akışını alternatif yollardan sağladı.


Hurdaya dönen otomobil çekici vasıtası ile kaldırılırken konuyla alakalı tahkikat başlattı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:32
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