Tünel girişinde kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesindeki tünel girişinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Rize istikametine gitmekte olan İhsan Kıdal yönetimindeki 53 AZ 388 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Araklı Tüneli girişindeki beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Seyhan Öztürk (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer 5 kişi ise yaralandı. Kazada yaralanan ve hayati tehlikeleri bulundukları öğrenilen Metin Altun (26), Berra Köse (10) KTÜ Farabi Hastanesi’ne, Pınar Öztürk (33), Yasin Kıdal (15) ve araç şoförü İhsan Kıdal (49) Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.