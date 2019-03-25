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Tunceli’ye, kitap dekorları ayrı bir güzellik kattı

Tunceli Belediyesi tarafından , vatandaşları kitap okumaya teşvik etmek için kurulan kitap dekorları ayrı bir güzellik oluşturdu.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:24
Tunceli’ye, kitap dekorları ayrı bir güzellik kattı

Tunceli Belediyesi tarafından , vatandaşları kitap okumaya teşvik etmek için kurulan kitap dekorları ayrı bir güzellik oluşturdu.


Tunceli Belediyesi tarafından vatandaşların Türk ve Dünya Edebiyatının önde gelen eserlerini tanımalarını sağlamak ve kitap okumaya ilgilerini arttırmak amacıyla kentin çeşitli noktalarına kitap dekorları kuruldu. Özellikle öğrencilerin ilgiyle incelediği kitap şeklindeki dekorlar, dünya çapında tanınan yazarların eserlerinden oluştuğu belirtildi.


Vatandaşları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla kitap dekorları kurduklarını belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, “Şehrimizin farklı yerlerine yaptırdığımız kitap dekorları ile başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın kitap okumaya ilgisini artırmayı hedefliyoruz. Tunceli, eğitim ve kültür seviyesi çok yüksek bir ilimiz. Bu nedenle vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde kullandığı alanlara yaptığımız kitap dekorları, oldukça ilgi görüyor. Tunceli, kitap dekorlarımızla daha da güzelleşti” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:24
  1. kitap
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