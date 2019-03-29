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Tunceli’ye "At Binicilik" tesisi

Tunceli’de belediye tarafından at binme sporunun yaygınlaşması amacıyla binicilik tesisi kuruldu.

29 Mart 2019 Cuma 10:28
Tunceli’ye "At Binicilik" tesisi

Tunceli’de belediye tarafından at binme sporunun yaygınlaşması amacıyla binicilik tesisi kuruldu.


Belediye tarafından Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı yanındabinicilik tesisi oluşturuldu. Binek vemidilli atların getirildiğitesiste, manej , kapalı alan, barınaklar ve bir depo kısmından oluştuğu belirtildi. Manej alanının etrafı ahşap çit ve halatlarla çevrilirken, zemini ise atların dolaşımına uygun bir şekilde hazırlandı da aktarıldı.


Binicilik sporunu canlandırmak ve turizme kazandırmak için tesisi hayata geçirdiklerini belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "İlimizin en büyük eksiklerinden biri de böyle bir tesisti. At biniciliği, bizim ata sporumuz. Vatandaşlarımızı binicilik sporuyla tanıştırmak, at sevgisini çocuklarımıza kazandırmak, binicilik sporunu canlandırmak ve turizme kazandırmak için bu tesisi kurduk. Burada her yaştan vatandaşımız, özellikle hafta sonları aileleriyle birlikte hoş vakit geçirebilir.Çocuklarımız başta olmak üzere Tunceli’mize hayırlı olsun" dedi.


Öteyandan, binicilik tesisine getirilen atları gören çocuklar ise ayrı bir ilgi gösterdi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:28
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