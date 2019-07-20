Tunceli’deki terör operasyonu Tunceli Valiliği, 10 gün önce yapılan terör operasyonunda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin Terör Arananlar Listesi’nde "Mavi" ve "Gri" listede arandığını bildirdi.

Tunceli Valiliği, 10 gün önce yapılan terör operasyonunda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin Terör Arananlar Listesi’nde "Mavi" ve "Gri" listede arandığını bildirdi.

Tunceli Valiliğince yapılan açıklamada, "10 Temmuz 2019 Tarihinde Tunceli-Ovacık Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 5 teröristin, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Kimlik tespiti için devam eden çalışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör arananlar mavi listede bulunan (1.500.000 TL) Seydo (K) Taylan Kutlar olduğu ve birinin de terör arananlar gri listede bulunan (300.000 TL) Pirdoğan (K) Hıdır Çallı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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