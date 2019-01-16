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Tunceli'deki kar yağışı

Valilik:"İlimiz genelinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ekipler ana yollar, cadde ve sokak aralarını kardan temizledi"

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:20
Tunceli'deki kar yağışı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kar yağışı nedeniyle belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, ana arterler ile cadde ve sokak aralarının kardan temizlendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte iki gün önce başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı yüzünden belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması başlattığı anımsatıldı.

Tüm ekiplerin kar temizleme çalışması için harekete geçirildiği belirtilen açıklamada, "İlimiz genelinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ekipler, ana yollar, cadde ve sokak aralarını kardan temizledi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ekiplerin karla mücadele çalışmasının devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bir çok cadde ve sokakta biriken kar kütlelerini iş makineleriyle temizleyen belediye ekipleri, il merkezimize bağlı köylerde de yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor."



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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:20
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