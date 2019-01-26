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Tuncelide'ki hasta 2,5 saatlik zorlu yürüyüşle ambulansa ulaştırıldı

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:51
Tuncelide'ki hasta 2,5 saatlik zorlu yürüyüşle ambulansa ulaştırıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, yolu kar yüzünden kapalı olan mezrada rahatsızlanan tansiyon hastası, ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik zorlu yürüyüşü ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Turnayolu köyü Boncuk mezrasında yaşayan 61 yaşındaki tansiyon hastası Nimet Atik, rahatsızlanınca yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri de mezra yolunun kardan kapalı olması nedeniyle Atik'i hastaneye kaldırmak için İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinden yardım talep etti.

Harekete geçen AFAD ekipleri ve sağlık görevlileri kısa sürede araçlarla Turnayolu köyüne gitti.

AFAD ve sağlık ekibi, mezra yolunun kapalı olması nedeniyle yaklaşık 1 saat yürüyerek Atik'in evine ulaşıp burada ilk müdahalesini yaptı.

Atik'i sedyeye alıp üşümemesi için üstünü de battaniye ile örten AFAD ve 112 Acil Servis personeli, yaklaşık 1,5 saatlik zorlu yürüyüşüyle Turnayolu köyüne geri döndü.

Burada ambulansa aktarılıp Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezine kaldıran Atik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:51
  1. 112 Acil Servis
  2. Nazımiye
  3. tansiyon hastası
  4. Tunceli
  5. Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

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