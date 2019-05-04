0553 313 94 23

Tunceli'deki bıçaklı saldırı

Pertek ilçesinde anne ve oğlunu öldürdüğü iddia edilen ve Adıyaman'da yakalanan zanlı tutuklandı

04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:57
Tunceli'deki bıçaklı saldırı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde bıçaklanarak öldürülen anne ve oğlunun katil zanlısı Adıyaman'da operasyonla yakalandı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Nisan saat 20.15 sularında Pertek ilçesi Kaledibi Mahallesi'nde yaşayan anne G.T. (62) ile oğlu C.T'nin (30) evlerinde uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandığı, anne G.T'nin sevk edildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde aynı gün, oğlu C.T'nin de tedavi gördüğü Elazığ Şehir Hastanesinde 23 Nisan'da hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olay mahallinde ve çevresinde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlilerinin elde ettiği bulguların incelenmek üzere Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Asayiş Şube Müdürlüğü ile Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizin şüpheli ve/veya şüphelilerin tespitine yönelik yaptığı müşterek çok yönlü ve geniş kapsamlı çalışmalarda,12 şahsın bilgi sahibi olarak ifadesi alınmıştır. Cinayet olayıyla ilgili oldukları şüphesiyle 6 şüpheliden biri olan E.K. (38) isimli erkek şahıs saklandığı Adıyaman ili Besni ilçesindeki adreste 29 Nisan'da yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. 6 şüpheli 3 Mayıs'ta adliyeye sevk edilmiş, 5 şüpheli savcılıktan serbest bırakılmış, E.K. (38) isimli erkek şahsın tutuklanarak Elazığ Ceza İnfaz Kurumuna teslimi sağlanmıştır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:57
  1. cinayet
  2. Pertek
  3. Tunceli
  4. Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü
  5. tutuklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İran uranyum zenginleştirmeye devam edecek"
    1. "İran uranyum zenginleştirmeye devam..
    2. Tunus'ta akademisyenlerden "maaş"..
    3. Hüseyin Gülerce o ihtimali açıkladı:..
    4. Kan bağışında Türkiye rekoru Kdz...
    5. İranlı yönetmen Mecidi'den Erdoğan'a..
    6. Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek..
    7. Bilecik’te "Yüz Yüze" projesinin..
    8. Modafenspor TFF 3. Lig’e Yükseldi
    9. Basketbolda maçın ardından
    10. Domaniç’te trafik kazası, 2 ölü
    11. Ters laleye jandarma koruması
    12. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    13. 200 tutuklu firar etti! Aralarında..
    14. Aydın’da toz taşınımı bekleniyor
    15. Tunceli'deki bıçaklı saldırı
    16. Rektör Polat, Batı Karadeniz..
    17. Muğla’da AK Parti İl Danışma Meclis..
    18. Hakkari'de alçak saldırı: 3 şehit!
    19. Nevşehir Belediyespor normal sezonu..
    20. MSB:"Hakkari sınır bölgesinde üs..
    21. Erzurum’da ahır çöktü: 2 ölü 6 yaralı
    22. GÜNCELLEME - Erzurum'da bir ahırın..
    23. GÜNCELLEME - İsrail Gazze'ye savaş..
    24. Modafenspor TFF 3. Lig'de
    25. İlginç simülasyon gösterisi
    26. Basketbol şampiyonu Karabük oldu
    27. Diyarbekirspor, lige 1 puanla veda etti
    28. 2019 Türkiye Trial Şampiyonası,..
    29. Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
    30. Hakkari'de 3 asker şehit oldu
    CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
    CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak

    Günün Karikatürü

    04 Mayıs 2019
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar