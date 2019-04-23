0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Tunceli’deki anne-oğul cinayeti

Tunceli’nin Pertek ilçesindeki önceki akşam evinde annesiyle birlikte bıçaklanarak öldürülen 30 yaşındaki Caner Taş’ın cenazesi de otopsinin ardından morgdan alındı.

23 Nisan 2019 Salı 13:48
Tunceli’deki anne-oğul cinayeti

Tunceli’nin Pertek ilçesindeki önceki akşam evinde annesiyle birlikte bıçaklanarak öldürülen 30 yaşındaki Caner Taş’ın cenazesi de otopsinin ardından morgdan alındı.


Olay, önceki akşam ilçeye bağlı Kaledibi Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taş ailesinin yaşadığı eve giren kimliği belirsiz kişiler, 61 yaşındaki anne Gülsüm ile oğlu 30 yaşındaki Cafer Taş’a saldırdı. Bıçakla birçok yerinden yaralanan anne ve oğlunun seslerini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne ve oğlu Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan anne Gülsüm Taş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Annenin ölümünden sonra hastanede yoğun bakımda bulunan 30 yaşındaki oğlu Cafer Taş da tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Cafer Taş’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Pertek’e götürüldü.


Anne ile oğlunun cenazesinin bugün kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 13:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’in ilçelerini bayram coşkusu sardı
    1. İzmir’in ilçelerini bayram coşkusu..
    2. Söke Adliyesi halı saha turnuvasında..
    3. 2019 Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası
    4. 23 Nisan bayramına dünya çocukları..
    5. Denizli’de 23 Nisan coşkusu
    6. Kızılay’dan 23 Nisan coşkusuna destek
    7. Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı..
    8. Ülkü Ocakları’ndan 23 Nisan etkinliği
    9. Miniklerin 99. yıl coşkusu
    10. Suriyeli çocuklar 23 Nisan'ı kutladı
    11. 23 Nisan’ı coşkuyla kutladılar
    12. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk..
    13. Bozdoğan müzik dinletisine katıldı
    14. Gercüş’te çarpışan araçlarda kimsenin..
    15. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk..
    16. Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    17. Elazığ’da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
    18. Kaymakam Akın koltuğu çocuklara..
    19. Kanaat Önderleri Derneği, istişare..
    20. Bucak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve..
    21. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk..
    22. Eski bisikletleri onarıp köy..
    23. Tekirdağ’da ilginç 23 Nisan kutlaması
    24. Güneydoğu'da "23 Nisan" coşkusu
    25. Tunceli’deki anne-oğul cinayeti
    26. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk..
    27. "Fırsat Günleri"nde son fırsatlar
    28. 23 Nisan Çocuk Bayramı Gölbaşı’nda..
    29. TİKA'dan Afganistan'da bahar şenliği..
    30. Galatasaray'da sezon sonu ayrılacak..
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı