Tunceli’de "Yaşlı Sağlığı" paneli

Tunceli’de huzurevi sakinlerine yönelik "Yaş Sağlığı" paneli düzenlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası’nın bu yılki ana temasını "Huzurevinde Yaşlı Sağlığı" olarak belirledi. Bu kapsamda Tunceli Devlet Hastanesi’nde kurum personeli ile yaşlıların katıldığı "Yaşlı Sağlığı" konulu panel düzenlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler ileİl Sağlık Müdürlükleri ve Munzur Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği panelde Prof. Dr. Gülnaz Karatay, "Düşme ve Kırık", Nöroloji Uzmanı Dr. Cansu Söylemez ise, "Yaşlılık ve Yaşlılıkta Sık Görülen Sağlık Sorunları" konularının sunumunu gerçekleştirdi.

Panelde ayrıcaİl Müdürü Mehmet Akif Bildirici ile İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın da yaşlılara değer vermenin önemi hakkındakonuşmalar yaptı.

Panele katılanlara ise teşekkür belgesi verildi.