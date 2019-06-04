"Tunceli'de terörist sayısı 600'lerden 70'lere düştü"

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "Son birkaç yıldır özellikle kahraman güvenlik güçlerimizin terörle mücadelede başarılı sonuçlar almasıyla Tunceli'miz huzur şehri oldu. Terörist sayısı 600'lerden 70'lere düştü." dedi.

Tunceli Valiliği'nce Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kafede düzenlenen bayramlaşma programına katılan Vali Sonel, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Sonel, programda gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın dün Ovacık ilçesi kırsalında yaşanan ve bir askerin şehit, bir askerin yaralandığı çatışma nedeniyle biraz buruk geçtiğini söyledi.

Şehidin cenazesini Elazığ'dan Adana'ya uğurladıklarını ve tedavisi devam eden yaralı teğmeni hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirten Sonel, yaralı teğmenin sağlık durumun iyi olduğunu ifade etti.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Sonel, şunları kaydetti:

"Tunceli'de son birkaç yıldır özellikle kahraman güvenlik güçlerimizin terörle mücadelede başarılı sonuçlar almasıyla Tunceli'miz huzur şehri oldu. Terörist sayısı 600'lerden 70'lere düştü. Biz kararlıyız, başta Cumhurbaşkanımız, bakanımız, kahraman güvenlik güçlerimizle hep beraber son bir terörist kalmayıncaya kadar bu teröristle mücadelemizi devam ettireceğiz. Milletimizi Allah'ın izniyle terör illetinden kurtaracağız. Ben bu vesileyle buruk da olsa mübarek Ramazan Bayramı'nız hayırlara vesile olsun diyoruz."

Bölgede operasyonların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Sonel, "Rabbim birliğimize, beraberliğimize, dirliğimize göz diken içte ve dıştaki hainlere fırsat vermesin. Kahraman güvenlik güçlerimiz şu an teröristle mücadele son sürat hiç ara vermeden devam ediyor. Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin ayaklarına taş değdirmesin, yardımcısı olsun." dedi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve duaların ardından program sona erdi.

Programa, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, vali yardımcıları Akın Zor ve Selçuk Yosunkaya, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutan Albay Sinan Şen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeynel Açıkgöz, çeşitli kurumların müdürleri ve vatandaşlar katıldı.