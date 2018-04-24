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Tunceli'de terör örgütüne ait 9 sığınak imha edildi

Tunceli'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Aliboğazı kırsalında 9 sığınak imha edildi. Operasyonda mühimmat ve 1,5 tondan fazla gıda malzemesi ele geçirildi.

24 Nisan 2018 Salı 10:29
Tunceli'de terör örgütüne ait 9 sığınak imha edildi

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, dün Aliboğazı kırsalında MİT Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda 2'si ölü 1'i yaralı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede devam eden operasyonda ise belirlenen 9 sığınak imha edildi.

Operasyon bölgesinde teröristlerin üzerinden ve 9 sığınaktan ele geçirilen malzemeler şöyle: 

3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet terörist kıyafeti, 15 adet dolu kalaşnikof şarjörü, 2 bin 500 adet örgütsel kitap-roman, 18 adet akü, 12 adet radyo, 7 adet EYP düzeneği, 2 bidon motor yağı, 20 metre el yapımı patlayıcı kablosu, 3 adet sensör, 3 adet jeneratör, 150 kilogram tütün, 140 kilogram pirinç, 150 kilogram un, 50 kilogram salça, 23 adet dolu mutfak tüpü, 60 kilogram zeytin, 1 adet laptop, 100 metre kablo, 100 kilogram limon tuzu, 130 kilogram bulgur, 180 kilogram peynir, 230 litre ayçiçek yağı, 180 kilogram pekmez, 50 kilogram mercimek, 24 adet battaniye, 350 adet konserve, 55 çift mekap ayakkabı, 1 adet telsiz, 1 adet dolu küçük tüp, 50 paket kuru maya, 50 kilogram çay, 10 kilogram kahve, 10 kilogram pul biber, 100 metre sera naylonu, 50 kilogram tuz, 100 paket makarna, 50 kilogram şeker, 2 adet benzin deposu, 50 kilogram çamaşır deterjanı, çok miktarda yapı-inşaat malzemesi, örgütsel doküman, mutfak malzemesi, pil bloğu ve yaşam malzemesi.

Valilik, tespit edilen 7 adet el yapımı patlayıcı düzeneğinin bomba imha uzmanı ekipleri tarafından imha edildiğini de açıkladı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 10:29
  1. Tunceli

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