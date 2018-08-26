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Tunceli'de terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Tunceli kırsalında tespit edilen eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

26 Ağustos 2018 Pazar 09:01
Tunceli'de terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada;"Merkez kırsalı  Bali Deresi’nde İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında; eylem hazırlığında olan 2 BTÖ mensubu terörist hava kuvvetleri desteğiyle  sabaha karşı etkisiz hale getirilmiştir"denildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği de belirtilen valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü de aktardı.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 09:01
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