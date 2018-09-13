Tunceli'de terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınak imha edildi

Valilikten yapılan açıklamada, merkez kırsalında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinden müşterek olarak gerçekleştirdikleri operasyonda, 2 sığınak imha edildiği ve sığınaklar içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildiği belirtildi.