0553 313 94 23

Tunceli'de terör operasyonu

Ovacık ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

03 Haziran 2019 Pazartesi 21:42
Tunceli'de terör operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü üyelerine yönelik operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri bir grup teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan yaralı askerlerden biri kurtarılamadı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen diğer asker helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Yaralı askerlere kan vermek isteyen meslektaşları, Tunceli Devlet Hastanesine koştu.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 21:42
  1. Ovacık
  2. terör operasyonu
  3. Tunceli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunceli'de terör operasyonu
    1. Tunceli'de terör operasyonu
    2. Uzunkaya, Çorum ve Samsun'da trafik..
    3. Tunceli kırsalında çatışma: 2 yaralı
    4. Bayram bereketi esnafın yüzünü güldürdü
    5. Milli güreşçiler Abdullah Toprak ve..
    6. Kazakistan'da "Astana Akşamları"..
    7. Afrika Birliğinden Sudan açıklaması
    8. Akit'e atılan çamurun ardından Milli..
    9. Delice’de "Toplu Mezarlık Ziyareti"..
    10. Bahçeli’den “Aziz İstanbul” eşliğinde..
    11. Yunanistan'da istifa depremi! Türkiye..
    12. Elektrik akımına kapılan kadın..
    13. Maltepe sahilde sandaldan denize düşen..
    14. Alaves, Lucas Perez'i transfer etti
    15. Adıyaman’da otomobil şarampole..
    16. Kırşehir’de kaza:1 ağır yaralı
    17. Bayram ziyaretine giden aile uçuruma..
    18. ABD'de helikopter düştü! Ölüler var
    19. Hafif ticari araç şarampole devrildi:..
    20. Trafik denetiminde sürücülere pestil..
    21. Sivas'ta dolu etkili oldu
    22. İsveç Mahkemesi Assange’ı tutuklama..
    23. 15 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 3..
    24. Muğla'da trafik kazaları: 1 ölü, 8..
    25. Akü çaldı bonzai içerken suçüstü..
    26. Bayram ziyareti zehir oluyordu
    27. Kaymakam Görgülüarslan bayram..
    28. Masonik Bilderbergcilerin..
    29. Katar'dan Sudan'daki taraflara diyalog..
    30. Yunanistan Savunma Bakanlığında istifa
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular