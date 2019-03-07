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Tunceli’de terör operasyonu

Tunceli’de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

07 Mart 2019 Perşembe 19:29
Tunceli’de terör operasyonu

Tunceli’de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli "Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalandı. Şüpheliler emniyette ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 19:29
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