Tunceli’de terör operasyonu: 6 tutuklama Tunceli’deterör örgütü MKP/HKO’ya yönelik düzenlinin operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tunceli’deterör örgütü MKP/HKO’ya yönelik düzenlinin operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelesi Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nınkoordinesinde terör örgütüMaoist Komünist Partisi/Halk Kurtuluş Ordusu’na (MKP/HKO) yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında belirlenen 6 şüpheli düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 6 şüpheli silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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