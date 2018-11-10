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Tunceli'de terör operasyonu: 1'i muhtar 11 kişi gözaltında

Tunceli'de PKK/KCK'ya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 1 muhtarın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:33
Tunceli'de terör operasyonu: 1'i muhtar 11 kişi gözaltında

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik terörün finansmanı ve iş birlikçilerinin yakalanması maksadıyla çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada 11 şüpheli belirlendi.

1'İ MUHTAR 11 GÖZALTI

Şüphelilere yönelik Tunceli'nin Pülümür ile Pertek ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında 1 muhtarın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 10:33
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