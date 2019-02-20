Tunceli’de TAMPeğitimleri Tunceli’de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) eğitimleri verildi.

Tunceli’de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) eğitimleri verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafındanTMAP kapsamında 26Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planlarında görevlendirilen personellere TAMP, TAMP-Tunceli ve Hizmet Grubu Planlarınıeğitimi planlandı. Yapılan hazırlıklar sonrası eğitimler 2 Ocak 2019 tarihinde başladı.

Belirli aralıklarla süren eğitimler bu hafta verilen ‘Ayni Bağış Yönetimi ve Dağıtımı Hizmet Grubu, Enerji Hizmet Grubu’konuları ile tamamlandı.

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