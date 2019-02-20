Tunceli’de TAMPeğitimleri
Tunceli’de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) eğitimleri verildi.20 Şubat 2019 Çarşamba 18:14
Tunceli’de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) eğitimleri verildi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafındanTMAP kapsamında 26Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planlarında görevlendirilen personellere TAMP, TAMP-Tunceli ve Hizmet Grubu Planlarınıeğitimi planlandı. Yapılan hazırlıklar sonrası eğitimler 2 Ocak 2019 tarihinde başladı.
Belirli aralıklarla süren eğitimler bu hafta verilen ‘Ayni Bağış Yönetimi ve Dağıtımı Hizmet Grubu, Enerji Hizmet Grubu’konuları ile tamamlandı.
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