Tunceli’de taksi şoförleri bilgilendirme toplantısı

Tunceli’de taksi şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda taksi şoförlerine yönelik düzenlenen toplantıya Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü İsmail Çelik, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi personeli, esnaf ve sanatkarlar odası temsilcileri katıldı. Ekipler amiri Deniz Ünsal, slayt gösterimi eşliğinde katılımcılara "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" hakkında bilgi verdi.

Hazırlanan ulusal plan kapsamında 2020 yılına kadar karayolu trafik kazası ölümlerinin yüzde 50 azaltılmasının hedeflendiğini belirten Ünsal, "Amaç, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan bütün hizmetlerde trafik kazalarını minimum seviyeye çekmek. Denetleme bunun kuvvetli bir sacayağı ancak bunun yanı sıra altyapı çalışmaları, eğitim ve ilk ve acil yardım faaliyetleri de olmazsa olmaz" dedi.

İl geneline kayıtlı araç ve sürücü sayısı, kontrol edilen ve plakasına ceza yazılan araç sayıları hakkında da bilgi veren Ünsal, "Tunceli, 2018 yılında ortalama kaza sayısında yüzde 44.4 düşüşle ilk 5 il arasında yer alıyor. Bizim de yıl içinde bunu devam ettirmek gibi bir hedefimiz var"ifadelerini kullandı.

"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesine de vurgu yapan Ünsal, ticari taksi sürücülerinin bu konuda daha duyarlı davranmalarının gerektiğini kaydetti.

Bilgilendirme toplantısı Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü İsmail Çelik’in ticari taksi sürücülerinin sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.