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Tunceli'de "Sıfır Atık" için bez torba dağıtıldı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel:- "Bir ay içerisinde Sıfır Atık Projesi sayesindeki geri dönüşümle yaklaşık 20 ağacı kesilmekten kurtardık"

22 Mart 2019 Cuma 14:13
Tunceli'de "Sıfır Atık" için bez torba dağıtıldı

TUNCELİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 81 ilde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Tunceli'de valilik ve belediyece yaptırılan 20 bin bez torbanın dağıtımına başlandı.

Tunceli Valiliği, Tunceli Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, Sıfır Atık Projesi kapsamında, Moğultay Mahallesi'ndeki Yeraltı Çarşısı üzerinde düzenlenen programa, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sonel, programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin devam ettiğini söyledi.

Tunceli'de de valilik, belediye ve tüm kurumlarla kampanyaya destek verdiklerini belirten Sonel, "Sıfır Atık Projesi hem merkezde hem de 7 ilçemizde gayet güzel devam ediyor." dedi.

Projeyi büyük mutlulukla desteklediklerini ifade eden Sonel, şunları söyledi:

"Bir ay içerisinde Sıfır Atık Projesi sayesindeki geri dönüşümle yaklaşık 20 ağacı kesilmekten kurtardık. Projeye hızla devam edeceğiz. Tüm kurumlara ayrıştırmayla ilgili araçlarımızı, depolarımızı yerleştirdik ve 20 bin adet bez torba yaptırdık. Çünkü plastiğin, poşetin kendini doğada imha etmesi yaklaşık 400 yıl sürüyor. O yüzden en sağlıklısı bez torba. Eskiden fileler, bez torbalar vardı, pazar alışverişi yapıldığında bu torbalar kullanılırdı. Yine bez torbaları kullanacağız. Kullanılmayan ve atık halde olan 5 plastik şişeyi getirip bez torba alacaksınız."

Sonel, proje kapsamında tüm öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak için 10 bin "Çevreci Nesil Eğitim Seti" dağıttıklarını belirtti.

Tuncelililerin projeye destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Sonel, "Tunceli, eğitimi ve kültür seviyesi yüksek bir şehrimiz. Başta çocuklarımız, gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımız projemize karşı çok duyarlı." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Sonel ve beraberindekiler, atık 5 pet şişe getirenlere bez torba dağıttı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:13
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