Tunceli’de Selçuk Balcı rüzgarı

Tunceli’de sahneye çıkan Karadeniz Müziğinin güçlü sesi Selçuk Balcı’nın konserine binlerce kişi katıldı.

Tunceli Belediyesi tarafından "Her Ay Bir Konser” etkinliği kapsamında Karadeniz Müziği’nin önemli isimlerinden Selçuk Balcı sahne aldı. Kentte Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenlenen konsere yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Balcı, yeni ve daha önceki bir çok şarkısını seslendirerek, salonu dolduran hayranlarına müzik keyfi yaşattı. Renkli geçen konserde, Selçuk Balcı’ya, şarkılarında konsere gelenlerde eşlik etti.Kemençe performansı ve ekibiyle hayranlarına muhteşem bir konser sunanBalcı’yla birlikte konsere katılanlarda horon vehalay çekti.

Konserde Balcı’ya çiçek ve hediye veren Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Huzur şehri Tunceli’miz adına bizleri kırmayarak Tunceli’ye gelen ve sizlerle olan çok değerli Selçuk Balcı kardeşimize teşekkür ediyorum. Yaklaşık 20 aydır Tunceli’deyiz. Güzel bir ekibimiz var. Anlatmaya gerek yok. Kısa sürede Tunceli’de yaşanan değişimi sizler gördünüz. Bu vesileyle bizlere her konuda destek veren cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, sizlere, ekibimize, tüm Tunceli’ye teşekkür ediyoruz” dedi.