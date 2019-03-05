0553 313 94 23

Tunceli’de Selçuk Balcı rüzgarı

Tunceli’de sahneye çıkan Karadeniz Müziğinin güçlü sesi Selçuk Balcı’nın konserine binlerce kişi katıldı.

05 Mart 2019 Salı 10:48
Tunceli’de Selçuk Balcı rüzgarı

Tunceli’de sahneye çıkan Karadeniz Müziğinin güçlü sesi Selçuk Balcı’nın konserine binlerce kişi katıldı.


Tunceli Belediyesi tarafından "Her Ay Bir Konser” etkinliği kapsamında Karadeniz Müziği’nin önemli isimlerinden Selçuk Balcı sahne aldı. Kentte Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenlenen konsere yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Balcı, yeni ve daha önceki bir çok şarkısını seslendirerek, salonu dolduran hayranlarına müzik keyfi yaşattı. Renkli geçen konserde, Selçuk Balcı’ya, şarkılarında konsere gelenlerde eşlik etti.Kemençe performansı ve ekibiyle hayranlarına muhteşem bir konser sunanBalcı’yla birlikte konsere katılanlarda horon vehalay çekti.


Konserde Balcı’ya çiçek ve hediye veren Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Huzur şehri Tunceli’miz adına bizleri kırmayarak Tunceli’ye gelen ve sizlerle olan çok değerli Selçuk Balcı kardeşimize teşekkür ediyorum. Yaklaşık 20 aydır Tunceli’deyiz. Güzel bir ekibimiz var. Anlatmaya gerek yok. Kısa sürede Tunceli’de yaşanan değişimi sizler gördünüz. Bu vesileyle bizlere her konuda destek veren cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, sizlere, ekibimize, tüm Tunceli’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:48
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Yargıtay üyesine 15 yıla kadar hapis istemi
    1. Eski Yargıtay üyesine 15 yıla kadar..
    2. CNR ve Tuzla Boat Show'da Setur..
    3. AFAD'dan Van'da 229 bin kişiye afet..
    4. Türkiye'den ABD Başkanı Trump'a sert..
    5. Yolcu uçağı sis nedeniyle 9 tur..
    6. Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde yeni..
    7. Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü
    8. TOTAL uzun yol sürücüleriyle buluştu
    9. Döviz kurları
    10. Kimse duymadıklarının farkına varmadı
    11. Marmara Üniversitesi sözleşmeli..
    12. Rusya açıkça tehdit etti: Tüm kıtaya..
    13. Birleşmiş Markalar Derneği'nden..
    14. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    15. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    16. Bursa'da bin 175 litre sahte içki ele..
    17. "Ciddi bir izleme, değerlendirme..
    18. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    19. Bir ilde daha ittifak kesinleşti! HDP..
    20. ABD, Türkiye’yi gümrüksüz ticaret..
    21. PKK'dan kaçan kadın terörist Silopi'de..
    22. Akit TV'nin "Atatürk'ün hatırasına..
    23. ‘Antalya’nın Rekreasyonel Kentsel..
    24. Batı’nın 'dejenere kültür' dayatması..
    25. 67 yıl sonra gazi torunu olduğu tespit..
    26. SDT'den Sivas ve Erzurum'da iki oyun
    27. İzmir'de 37 askere FETÖ gözaltısı!
    28. Boşandığı kocasını bıçakladı
    29. Meram’da öğrencilere geri dönüşüm..
    30. Epcamsel Mutasyumu hastası minik Melek..
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!