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Tunceli'de şehit olan iki asker, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan iki asker, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 16:58
Tunceli'de şehit olan iki asker, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'nin Nazımiye kırsalında olumsuz hava koşulları sonucu şehit olan iki askerin naaşı, Elazığ'daki askeri törenin ardından memleketleri Mersin'e gönderildi. Şehitlerden Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in (23) naaşı, merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı.

Ailesi, devlet erkanı ve vatandaşlar katıldı

AA'da yer alan habere göre daha sonra Muğdat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Sebahat, babası Hasan Türkel ve kardeşleri ile Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Türkel'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Bu sırada anne Sebahat Türkel, "Oğlum cennete gidiyor" dedi. Şehit Türkel'in cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Şehit Dikmen Mersin'de uğurlanıyor

Aynı operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in (26) cenazesinin ise ikindi namazının ardından Silifke ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 16:58
  1. Tunceli
  2. Elazığ
  3. Mersin
  4. şehit cenazesi
  5. mersin şehitlere veda
  6. Mersin şehitleri uğurlanıyor

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