Tunceli’de polis helikopterinin zorunlu inişi Tunceli’de teknik arıza veren polis helikopterinin sorunsuz bir şekilde araziye acil iniş gerçekleştirdiği, 2’si pilot 13 personelin sorunsuz tahliye edildiği bildirildi.

Tunceli’de teknik arıza veren polis helikopterinin sorunsuz bir şekilde araziye acil iniş gerçekleştirdiği, 2’si pilot 13 personelin sorunsuz tahliye edildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli-Nazımiye’de Polis Özel Harekat personelinin görev değişimi esnasında ‘Polis Helikopterinin’ teknik arıza vermesi üzerine tecrübeli uçuş ekibinin araziye mecburi iniş yapmaya karar vermesiylesıkıntısız bir şekilde iniş gerçekleşmiştir. Olayı haber alır almaz olay yerine giden Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen ve Nazımiye Kaymakamı Can Nazım Kuruca olayı yerinde takip etmişlerdir. Polis helikopterindeki 2 pilot, 2 teknisyen, 9 personel sorunsuz bir şekilde tahliye edilmiştir" denildi.

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