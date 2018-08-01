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Tunceli'de PKK'ya bir ağır darbe daha!

Pülümür ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröriste ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:52
Tunceli'de PKK'ya bir ağır darbe daha!

Valilikten yapılan açıklamada, 30 Temmuz'da Pülümür ilçesi kırsalında duyarlı vatandaşların ihbarı ile eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen 10 teröristin hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Operasyon bölgesinde arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon bölgesinde 7 kalaşnikof piyade tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği, 10 kalaşnikof şarjörü, M-16 şarjörü, 268 kalaşnikof mermisi, dürbün, 6 telsiz, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 200 metre elektrik kablosu, 2 büyük tüp, akü, ses kayıt cihazı, kamera, radyo, 3 çift ayakkabı, bir top naylon branda ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Tespit edilen 2 el yapımı düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir."

Açıklamada, ayrıca kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:52
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