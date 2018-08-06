Turuncu listedeki terörist İlker Tezer öldürüldü!

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında Jandarma birliklerinin yürüttüğü operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden Yusuf kod adlı İlker Tezer’in sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık sorumlusu olduğu ve Terör Arananlar Turuncu Listede yer aldığı 600 bin lira ödül ile arandığı tespit edildi.

Öldürülen teröristin 2016’nın Mayıs ayında Ovacık bölgesinde 2 askerin yaralanması ve Ağustos 2013 tarihinde Alişan Beyazgül isimli sivil vatandaşın öldürülmesi olaylarına karıştığı belirlendi.