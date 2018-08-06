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Turuncu listedeki terörist İlker Tezer öldürüldü!

Tunceli'nin Ovacık kırsalında yürütülen operasyonlarda turuncu listede bulunan Yusuf kod adlı PKK'lı terörist İlker Tezer’in de etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 08:46
Turuncu listedeki terörist İlker Tezer öldürüldü!

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında Jandarma birliklerinin yürüttüğü operasyonda  6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. 

Etkisiz hale getirilen teröristlerden Yusuf  kod adlı İlker Tezer’in sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık sorumlusu olduğu ve Terör Arananlar Turuncu Listede yer aldığı  600 bin lira ödül ile arandığı tespit edildi.

Öldürülen teröristin 2016’nın Mayıs ayında Ovacık bölgesinde 2 askerin yaralanması ve Ağustos 2013 tarihinde Alişan Beyazgül isimli sivil vatandaşın öldürülmesi olaylarına karıştığı belirlendi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 08:46
  1. Tunceli
  2. pkk
  3. terör örgütü
  4. opersayon

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  • sütçü imamın torunusütçü imamın torunu26 dk önce
    bu tunceli neymis öldür öldür bitmiyor teröristi
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