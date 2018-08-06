Turuncu listedeki terörist İlker Tezer öldürüldü!
Tunceli'nin Ovacık kırsalında yürütülen operasyonlarda turuncu listede bulunan Yusuf kod adlı PKK'lı terörist İlker Tezer’in de etkisiz hale getirildiği öğrenildi.06 Ağustos 2018 Pazartesi 08:46
Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında Jandarma birliklerinin yürüttüğü operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden Yusuf kod adlı İlker Tezer’in sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık sorumlusu olduğu ve Terör Arananlar Turuncu Listede yer aldığı 600 bin lira ödül ile arandığı tespit edildi.
Öldürülen teröristin 2016’nın Mayıs ayında Ovacık bölgesinde 2 askerin yaralanması ve Ağustos 2013 tarihinde Alişan Beyazgül isimli sivil vatandaşın öldürülmesi olaylarına karıştığı belirlendi.
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