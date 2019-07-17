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Tunceli’de PKK/KCK operasyonu: 6 tutuklama

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:27
Tunceli’de PKK/KCK operasyonu: 6 tutuklama

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin HDP İl Genel Meclis Üyesi M.K. olduğu öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yardım ve finansman desteğinde bulunanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Tunceli merkez ve ilçelerden 8, Elazığ ve İzmir’den ise 1’er kişi olmak üzere 10 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik 3 ilde yapılan operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden aralarında bir iş adamı ile HDP’li İl Genel Meclis Üyesi M.K.’nin de olduğu bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4’ü serbest kaldı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:27
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