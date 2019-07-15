Tunceli'de patlama!: 1 çocuk hayatını kaybetti
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2 çocuğun hayvan otlattığı yaylada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada çocuklardan biri öldü, diğeri ağır yaralandı.15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:51
Olay, öğle saatlerinde Ovacık’ın Bilgeç köyü kırsalında meydana geldi. Kimlikleri belirsiz biri kız iki çocuğun yaylada hayvan otlattığı sırada bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada erkek çocuk hayatını kaybederken, kız çocuğu ise yaralandı.
Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı kız hastaneye kaldırılırken, erkek çocuğun cesedi ise morga konuldu. Acil serviste tedaviye alınan kız çocuğunun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Güvenlik güçleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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