0553 313 94 23

Tunceli’de Mehmetçiğe duygulandıran bayram sürprizi

Tunceli’de Mehmetçiğe bayram ziyareti gerçekleştiren Vali Tuncay Sonel, Afyonkarahisarlı askeri telefonda ailesiyle görüştürünce duygusal anlar yaşandı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:09
Tunceli’de Mehmetçiğe duygulandıran bayram sürprizi

Tunceli’de Mehmetçiğe bayram ziyareti gerçekleştiren Vali Tuncay Sonel, Afyonkarahisarlı askeri telefonda ailesiyle görüştürünce duygusal anlar yaşandı.


Ramazan Bayramı nedeniyle Vali Tuncay Sonel,beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen’le birlikte Başakçı,Dallıbahçe, Dereova Jandarma Karakolu ve Mertaltepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulelerinde görev yapan Jandarma Özel Hareket timleri ile Mehmetçiği ziyaret etti. Ziyarette Mehmetçiğin tek tek bayramını kutlayan Vali Sonel, 10 aylık bebeği olan ve vatani görevini karakolda yapan nöbet başındaki asker Kadir Ketenci’ye de duygulandıran sürpriz yaptı. Ketenci’nin Afyonkarahisar’da yaşayan ailesini arayan Sonel, askerin hem ailesiyle bayramlaşmasını hem de Doğan ismini verdiği bebeğini görmesini sağladı. Görüntülü olarak ailesiyle görüşen Ketenci, duygulu anlar yaşadı.


Heyet daha sonra diğer birlikleri de ziyaret edip görev başındaki askerlerin de bayramını kutladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:09
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ümit Milli Futbol Takımı'nda hedef Avrupa Şampiyonası
    1. Ümit Milli Futbol Takımı'nda hedef..
    2. Başakpınar Kuruköprü Ve Kepez’de..
    3. Popüler diyetlerin hasta edebileceği..
    4. Torununa hediye gelen keçilere çocuğu..
    5. Alman polisinden düğün konvoylarında..
    6. ABD jetleri yıldırım gibi havalandı!..
    7. Vali Canalp ‘hudut kartalları’ ile..
    8. Kırmızı görüntüsü ile gelinciklerin..
    9. ZES yeni elektrikli şarj..
    10. Denizin üzerine yapılıyor! Yüzde 56'sı..
    11. Tatlı yiyen asansöre binmesin
    12. İstanbullulara eski dönemlerin..
    13. Dolar/TL, son 1,5 ayın en düşük..
    14. Tekirdağ’daki feci kazada ölenlerin..
    15. Başkan Bayındır: “Bu şehir sizden..
    16. Zorlu Enerji, elektrikli araç şarj..
    17. Aileyi ifsat komiteleri devrede!..
    18. AK Parti’li Milletvekili Can:..
    19. Ankara’da cadde ve sokaklar boş kaldı
    20. Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 3..
    Hadis ve Ehl-i Sünnet’i inkar edip kadın-erkek karışık namaz kılıyorlar! 114 Hareketi tehlike saçıyor
    Hadis ve Ehl-i Sünnet’i inkar edip kadın-erkek karışık namaz kılıyorlar! 114 Hareketi tehlike saçıyor
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor