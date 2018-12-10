Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisinin avlanması

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisinin avlanması10 Aralık 2018 Pazartesi 21:39
TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan yaban keçisini avladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma ekiplerince önceki gün Süleymanuşağı köyünde ölü bulunan yaban keçisini avladıkları iddiasıyla Erzincan'da gözaltına alınan ve Pülümür ilçesine getirilen A.A. ile S.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Pülümür Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadeleri alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YORUM YAZ