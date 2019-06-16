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Tunceli'de kayıp çobanla ilgili yeni gelişme! Eşyaları bulundu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çoban Engin Eroğlu'nun, cep telefonu ve şapkası bulundu.

16 Haziran 2019 Pazar 18:44
Tunceli'de kayıp çobanla ilgili yeni gelişme! Eşyaları bulundu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, otlatmaya çıkardığı hayvanların köye başıboş dönmesi üzerine çoban Engin Eroğlu'nun (27) ailesi, kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, AFAD, UMKE ve Elazığ'dan gelen su altı polislerinden oluşan 200 kişilik ekibin başlattığı arama çalışmalarında, Eroğlu'nun cep telefonu ve şapkası bulundu.

Yoncalı köyünde yaşayan ve çobanlık yapan Engin Eroğlu, dün öğle saatlerinde, hayvanlarını otlatmak üzere evden ayrıldı. Hayvanların akşam köye başıboş dönmesi üzerine ailesi, telefonla aradığı Eroğlu'na ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan aramalarda, Munzur Nehri kıyısında, Eroğlu'na ait cep telefonu ve şapka bulundu. Aramalar bu bölgede yoğunlaştırılırken, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden polisler de çalışmaya katıldı. Engin Eroğlu'nu arama çalışmalarının 200 kişilik ekiple 20 kilometrelik alanda sürdürüldüğü öğrenildi.

AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan, ihbarla harekete geçip, arama çalışması yaptıklarını anlatarak, "Bugün Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden ekip geldi. Şu anda AFAD, UMKE ekipleri, sivil AFAD gönüllü ekipleri ve jandarmamızla bölgede yaklaşık 200 personelimizle 20 kilometrelik alanda arama kurtarma faaliyetlerimiz devam etmektedir" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 18:44
  1. Tunceli
  2. Elazığ
  3. Ovacık ilçesi
  4. Yoncalı Köyü
  5. Munzur Nehri
  6. Kayıp çoban
  7. Engin Eroğlu
  8. Arama çalışmaları

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