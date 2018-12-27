TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte çarşamba akşamından itibaren etkili olan ve halen aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı yüzünden Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunun bin 900 rakımlı Cankurtaran mevkisinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Özellikle tipinin etkili olduğu yolda geçişlerine izin verilmeyen tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçlar, Pülümür ilçesi girişindeki Mutu mevkisinde bekletiliyor. Bu araçların geçişine hava şartlarının normale dönmesi halinde izin verilecek.

Yetkililer, Tunceli-Erzincan kara yolunda sürücülerin araçlarında zincir bulunmadan seyretmemesini ve trafik işaret ile işaretçilerine uymalarını istedi.

Karayolları 86. Tunceli Şube Şefliğine bağlı ekipler de kara yollarındaki karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kentteki kar yağışının enerji nakil hatlarına zarar vermesi sebebiyle Çemişgezek, Pertek, Ovacık ve Nazımiye ilçe merkezleri ile bağlı köylere elektrik verilemiyor.

Hatlardaki arızaların giderilmesi için Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (FEDAŞ) Tunceli İl Müdürlüğü ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 13. Elazığ Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları devam ediyor.