Tunceli’de kar ve tipi etkisini devam ettiriyor

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı ve tipi Tunceli'de özellikle Nazımiye, Ovacık ve Pülümür'de etkili oldu.Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, Pülümür Erzincan yolunda tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Karayolları ekipleri, yolun açık kalması için aralıksız çalıştı. Öte yandan, meteoroloji, bugün Tunceli'de yağışların beklenmediğini hava sıcaklıkların da da 2 ile 4 derece arasında artış beklendiğini bildirdi.